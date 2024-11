Premio Anassilaos: la consegna del premio per il Cinema conferito al regista e sceneggiatore calabrese Demetrio Casile

Con la consegna del Premio Anassilaos per il Cinema conferito al regista e sceneggiatore calabrese Demetrio Casile la cui cerimonia si terrà sabato 22 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria si conclude la stagione 2014 del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze promosso dal Sodalizio reggino che dà appuntamento al prossimo 7 novembre 2015. La presenza dell’artista offrirà l’occasione per fare il punto sul cinema italiano e sulle produzioni cinematografiche e televisive che possono avere la Calabria e Reggio quale naturale palcoscenico per film e fiction. Calabrese di nascita, bolognese di adozione, ha frequentato le Accademie di Belle Arti di Reggio Calabria, Bologna, New York, Parigi, Londra, Philadelphia.Come allievo d’Accademia, prima di Reggio Cal (allievo di Marino) poi di Bologna (allievo di Milesi e Contini) ha vinto per tre volte di seguito (fatto unico nella storia della rassegna n.d.r.) il Premio Lubiam di Mantova ,il più importante e prestigioso premio europeo di pittura riservato agli allievi di tutte le Accademie di Belle Arti d’Europa. Titolare della cattedra di Pittura e di Educazione Visiva presso l’Istituto Belle Arti di Bologna Demetrio Casile è anche docente presso l’Università Primo Levi di Bologna Ricopre inoltre la carica di Direttore Artistico del Calabria Film festival nonché del Premio Internazionale di scultura “Sandoni”. E’ anche l’ideatore di Cineshow, Salone Internazionale del Cinema di Torino. Regista e sceneggiatore cinematografico ha lavorato accanto a registi come Comencini, Squitieri, Bolognini, Tessari, Michelangelo Antonioni, Wim Wenders. Scrittore cinematografico, ha vinto il Premio Solinas 1986 per la migliore sceneggiatura inedita con “Un ragazzo di Calabria” film diretto da Luigi Comencini (Leone D’Oro a Venezia 1987) e interpretato da Gian Maria Volontè, Diego Abatantuono, Giada Desideri, Therese Liotard. Nel 1992 ha scritto la sceneggiatura del film “Eroe per caso” interpretato da Dustin Hoffman, Geena Davis. Nel 1997 ha scritto e diretto il film “Tra Scilla e Cariddi” uscito su tutti gli schermi nel 1998. Nel 2003 ha scritto per Hollywood la sceneggiatura del film “Il faraone delle sabbie” tratta dal romanzo di Valerio Massimo Manfredi con il quale ha sceneggiato le ”Memorie di Adriano” della Yourcenar. Da ultimo il film “Melina-Con rabbia e con sapere” interamente girato nei luoghi della provincia di Reggio Calabria dove racconta l’instancabile coraggio di Melina, un’adolescente determinata che tenta in ogni modo di realizzare il sogno di diventare una scrittrice affermata, nonostante un ambiente sociale e familiare particolarmente ostile.