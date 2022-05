Apollo School 2022: circa 300 lavori dagli studenti reggini

Giurie al lavoro per esaminare e valutare i numerosissimi elaborati pervenuti all’associazione Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, organizzatrice del contest artistico-letterario Apollo School.

Quasi tutti gli istituti di primo e secondo grado ricadenti sul territorio comunale hanno accolto con entusiasmo la proposta della presidente Natalia Spanò, coinvolgendo i propri ragazzi nella partecipazione al premio. Gli studenti si sono cimentati in prove di creatività, stimolata dalla lettura e dall’immaginazione.

Circa 300 i lavori degli studenti reggini, tra istituti di primo e di secondo grado, tra elaborati individuali e di gruppo.

Per la sezione YOUNG hanno aderito al contest:

1. Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”

2. Liceo Scientifico Statale “A. Volta”

3. Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”

4. Liceo Classico “T. Campanella”

5. Liceo Artistico "Preti - Frangipane"

6. Istituto Tecnico Industriale “Panella - Vallauri”

7. Istituto Tecnico Statale Economico “R.Piria - Ferraris/Da Empoli

8. Istituto D’Istruzione Superiore "Boccioni - Fermi"

9. Istituto D’Istruzione Superiore "L. Nostro - L. Repaci"

10. Istituto Professionale Alberghiero Turistico

11. Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi”

E sono pervenuti in sede 40 racconti, alcuni realizzati in collaborazione tra più liceali. Per quanto riguarda la sezione JUNIOR hanno partecipato:

1. Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”

2. I. C. “De Amicis - Bolani”

3. I. C. “Nosside - Pythagoras”

4. I. C. “Carducci - V. Da Feltre”

5. I. C. “B. Telesio - E. Montalbetti”

6. I. C. “D.Vitrioli - P. Di Piemonte”

7. I. S. Paritario “S. Vincenzo De Paoli”

8. I. C. “Cassiodoro - Don Bosco”

9. I. C. “Galileo Galilei - Pascoli”

10. I. C.”Radice - Alighieri”

11. I.C. “Falcomatà - Archi”

12. I.C. “San Sperato - Cardeto”

13. I.C. “Galluppi – Collodi – Bevacqua”

14. I.C. Orazio Lazzarino

Presentando, questi ultimi, oltre 200 opere tra disegni, video e testi.

Natalia Spanò, Presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti, si dice soddisfatta dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione.