Premio Astrea, l’appello di Gratteri: “Continuate a denunciare. La Calabria non sarà come prima”

Così il giudice Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, che ha ricevuto il Premio Nazionale Astrea all’hotel John Stuart di Maida.

“Siamo ottimisti per il futuro – ha detto il magistrato – La Calabria non sarà più come è stata. Faccio la questua da un ministero all’altro per chiedere uomini e mezzi per poter difendere il territorio. Per tutto questo ci vuole coraggio e il coraggio – ha ribadito Gratteri – non si vende al supermercato. Sto ancora aspettando un governo che metta la lotta alla mafia al primo posto”.