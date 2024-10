Premio Borsellino, Klaus Davi: “Sensibilizzare i media sui problemi della Calabria”

«Ringrazio Leo Nodari (storico fondatore del Premio Borsellino), Federico Cafiero de Raho (Procuratore nazionale antimafia) e Luigi Savina (vice capo vicario della Polizia di Stato e presidente del Premio Borsellino) per avermi conferito il ruolo di ‘Garante del premio Borsellino dell’area libri e cultura’. Un incarico che mi responsabilizza ma che espleterò come ho sempre fatto: in modo operativo e concreto.

Diciamo che l’incarico sarà un’occasione per stimolare i media a riporre il tema antimafia al centro dell’agenda politica. È un obiettivo molto ambizioso, ne sono consapevole, una grandissima sfida, ma almeno vorrei provarci. Questo riconoscimento – perché tale può definirsi – arriva dopo quattro anni di servizi sull’impresa mafiosa in Lombardia, Piemonte, Emilia come anche in Calabria.