X Edizione “Premio Ceravolo”, ospite d’onore Andrea Barzagli

L’appuntamento è fissato per domani. Al Teatro Politeama di Catanzaro la X° edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo” che come ospite d’onore avrà l’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli e Campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, il quale ha detto addio al calcio proprio a conclusione dell’ultima stagione, conquistando l’ottavo scudetto consecutivo e di fatto entrando nella storia del calcio italiano.

Viene premiato l’atleta che nell’arco della sua lunga carriera si è sempre contraddistinto per qualità, signorilità e professionalità. L’appuntamento per tutti coloro che volessero partecipare è fissato per le 18,30.

L’evento, organizzato e diretto dal giornalista Maurizio Insardà, verrà condotto da Marica Giannini e vedrà la consueta presenza dell’esperto e noto giornalista Italo Cucci.