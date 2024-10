Cosmos entra nel vivo: alla Mediterranea presentati i 5 finalisti

Il Festival Cosmos è entrato nel vivo con la presentazione dei finalisti del Premio Cosmos, organizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, gli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana. Il Premio, assegnato alla migliore opera di divulgazione scientifica, è stato selezionato da una giuria presieduta da Gianfranco Bertone, docente di Fisica all’Università di Amsterdam.

Nell’aula “Quaroni” del dipartimento di Architettura dell’Università Mediterranea, Bertone ha moderato il confronto tra i protagonisti della cinquina finalista:

Al termine del convegno, Benedetti e Morici hanno tenuto una lectio magistralis, soffermandosi sulle tematiche del loro libro, già premiato dagli studenti italiani e italiani all’estero. Giovanni Covoni, un altro finalista della sezione Studenti, ha partecipato al dibattito.

Benedetti ha espresso soddisfazione per il riscontro positivo ricevuto dalle giovani generazioni:

«Siamo particolarmente felici per l’apprezzamento riscosso fra i giovani per un libro diretto proprio a loro. Il nostro è un viaggio all’interno del cervello per conoscerne le funzioni.»