A Giuseppe Mussardo il Premio Cosmos 2024: Teatro Cilea tutto esaurito per la cerimonia finale

Giuseppe Mussardo, con “Maksimovič. La storia di Bruno Pontecorvo” (Castelvecchi Editore), è il vincitore del Premio Cosmos 2024, il riconoscimento assegnato dalla Città Metropolitana alla migliore opera letteraria di divulgazione scientifica, organizzato in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e degli Affari Esteri e con la Società Astronomica Italiana. Lo ha decretato la giuria scientifica, presieduta da Gianfranco Bertone dell’Università di Amsterdam, che ha apprezzato l’opera per «la ricostruzione, con un complesso lavoro investigativo, dell’avventurosa e misconosciuta storia di uno dei maggiori fisici del ‘900».

La proclamazione si è tenuta nella serata conclusiva del Festival Cosmos, al Teatro Comunale Francesco Cilea, durante un evento condotto dalla giornalista Serena Bortone. Prima del concerto conclusivo dell’orchestra Cilea, sono stati presentati i finalisti, oltre al vincitore:

A consegnare il premio al professor Giuseppe Mussardo è stato il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, e a Lucia Votano dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

“Cosmos è una certezza perché si conferma tra gli appuntamenti più importanti in Italia nel campo della divulgazione scientifica. L’obiettivo è quello di mettere insieme la professionalità degli scienziati e la necessità di tramandare il loro sapere a studenti e studentesse, lungo un sentiero che possa contribuire alla costruzione della comunità scientifica del futuro”, ha sottolineato Falcomatà .

“Cosmos vuole infondere una responsabilità nei confronti dei premiati, affinché da ora in avanti facciano partire un’onda lunga d’interesse verso il comprensorio reggino fino alla prossima edizione del Festival”, ha aggiunto il sindaco.

Anche il consigliere Filippo Quartuccio si è detto entusiasta per un’edizione straordinaria del Festival:

“Sono stati quattro giorni intensi, importanti per affermare una programmazione mirata a promuovere le scienze e le relazioni umane attraverso l’arte, la cultura, i seminari, i laboratori e i workshop. Cosmos è un grande motivo di orgoglio per la città, che punta a raggiungere livelli sempre più alti nell’ambito della divulgazione scientifica.”

Il vincitore del Premio Cosmos, Giuseppe Mussardo, ha espresso la propria felicità per aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso:

“La Città di Reggio Calabria è unica per il calore, l’ospitalità e le iniziative di questo genere.”

Mussardo ha poi parlato del suo libro, spiegando che la ricerca è durata oltre 10 anni, condotta in tutti i laboratori del mondo:

“È stato un lavoro necessario per ricostruire una vicenda enigmatica. Ho cercato di usare logiche scientifiche per comprendere vicende storiche molto complicate.”

A margine dell’evento, Lucia Votano ha promosso la lungimiranza della Città Metropolitana, che fin dal 2018 ha scelto di investire nel settore della scienza.

“Il format del Premio di divulgazione della letteratura scientifica associato al Festival della scienza è stato replicato sia in Francia sia in Olanda. Questo conferma come l’evento di Reggio Calabria sia fra i più importanti del Sud Italia.”