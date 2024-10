Premio “Demetra”, l’Assessore Costantino: “Eredità culturale di Irene Tripodi è una ricchezza per i reggini”

"Importanza che Irene Tripodi ha avuto in città non solo come animatrice culturale, ma per come si è distinta nel sociale da presidente della Fidapa"

«Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà – ha detto l’assessore Franco Costantino – abbiamo rievocato l’importanza che Irene Tripodi ha avuto in città non solo come animatrice culturale, ma per come si è distinta nel sociale da presidente della Fidapa o dell’associazione nazionale docenti. Ha rappresentato molto per Reggio».

«Quell’eredità – ha proseguito Costantino – è stata ben raccolta da Salvatore Timpano che sta facendo molto per la comunità e che quest’anno ha regalato al territorio la “Primavera della bellezza”, un momento di vera crescita culturale e significativa valorizzazione dell’arte».

«Demetra – ha concluso il delegato comunale – è la dea del mistero del seme che, una volta piantato, cresce e dà la vita. Ecco, guardando ai vincitori del premio mi viene da pensare che, proprio loro per bravura, impegno e spessore culturale, interpretano alla perfezione la missione della dea greca».