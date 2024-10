Premio Sportivo O. Granillo, Insardà: ‘Arriverà a Reggio un dirigente di altissimo spessore’

Si svolgerà domani martedi 16 aprile alle ore 10.00 presso il palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione del Premio Sportivo “Oreste Granillo”. Parteciperanno l’ideatore della kermesse il giornalista Maurizio Insardà, Maria Stella Granillo figlia dell’indimenticabile Presidente, Giuseppe Falcomatà sindaco della Città Metropolitana, Demetrio Marino delegato allo sport e Saverio Mirarchi Presidente della FIGC Calabria.

“L’idea è sempre quella di unire al premio la possibilità di portare nella nostra città personaggi di grande spessore a livello dirigenziale. Granillo è stato un personaggio che ha fatto la nostra storia, da dirigente sportivo e da politico. Lo scorso anno è stato premiato Michele Uva, attuale vicepresidente Uefa, per questa seconda edizione c’è un grandissimo dirigente del calcio italiano, ma non voglio anticipare nulla. In occasione della conferenza di domani, verrà comunicato anche il giorno della premiazione”.