Reggio, premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu” a Bocca, Tecce e Vitale

Nel corso di un partecipatissimo dibattito nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro è stata ricordata con affetto e commozione la figura di Rosetta Neto Falcomatà, la storica presidente della Fondazione, scomparsa pochi mesi fa.

Arricchita dal prestigioso conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica si è svolta a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la quattordicesima edizione del Premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu”, organizzato dalla Fondazione Italo Falcomatà. Una serata che ha fatto il pieno di pubblico e che conferma, ancora una volta, il premio giornalistico dedicato al sindaco della Primavera reggina come un punto di riferimento nel campo dei riconoscimenti dedicati al settore dell’informazione nazionale.

La giornalista del Corriere della Sera Francesca Gambarini, tra la commozione dei tanti presenti, ha ricordato la figura di Rosetta Neto Falcomatà, moglie del sindaco Italo Falcomatà e storica presidente della Fondazione, scomparsa recentemente, lasciando un vuoto non solo tra i suoi cari e tra chi l’ha conosciuta, ma anche nel panorama culturale cittadino e regionale.

A prendere la parola in apertura di serata è stata la neopresidente della Fondazione, Valeria Falcomatà, ora alla guida del Consiglio d’amministrazione.

«Il premio nazionale giornalistico giunge alla sua quattordicesima edizione – ha affermato la presidente – ed è uno degli eventi più cari alla Fondazione perché il giornalismo è lo strumento attraverso il quale si realizza la democrazia partecipata. Italo Falcomatà, e di conseguenza la Fondazione a lui dedicata, credono fortemente nella democrazia partecipata. E la partecipazione non può esistere senza un’adeguata informazione. Ecco perché l’informazione, che sia della televisione, della carta stampata, del web o della radio, è lo strumento più efficace per la partecipazione della comunità, che è anche il vero senso autentico della democrazia. Noi crediamo molto in questo premio. Quest’anno abbiamo avuto l’onore della medaglia del Presidente della Repubblica che ci inorgoglisce e ci spinge ad andare avanti in questa direzione».