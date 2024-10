Premio nazionale ‘100 Mete d’Italia’ al reggino Angelo Vale

Riconoscimento importante e di prestigio nazionale per il reggino Angelo Vale.

Orgoglio reggino. Si è svolta nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del Premio 100 Mete d’Italia II^ Edizione.

Organizzata da Dell’Anna Eventi, in collaborazione con la casa editrice RDE, il Premio 100 Mete d’Italia si propone di dare valore alle migliori esperienze realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni per il miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e di promozione della cultura; un premio a quelle comunità che hanno saputo sviluppare un’idea di futuro originale e autentica, senza mai perdere il contatto con le origini legate alle radici del luogo.

Per questo tale riconoscimento ha un forte valore simbolico e vuole premiare le mete d’eccellenza che in Italia hanno saputo mettere in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, storico, artistico, culturale, artigianale e manifatturiero, enogastronomico, turistico, che hanno adottato politiche legate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla trasparenza amministrativa e alla legalità, al sostegno di famiglie con attenzione alle situazioni di disagio sociale, che abbiano saputo incentivare la coesione della collettività attraverso l’organizzazione di manifestazioni teatrali, culturali, artistiche, agonistiche.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni nazionali, ha valutato i progetti presentati da questi 100 Comuni, suddivisi in 10 ambiti.

Nell’ambito ‘vite’ diverse mete che si sono distinte per il rispetto delle tradizioni popolari ed enogastronomiche, tra queste due realtà in provincia di Reggio, ovvero Gerace e Caulonia.

Novità di questa II^ Edizione del Premio, la consegna del simbolico riconoscimento di Ambasciatore del Territorio, riservato ad aziende rappresentative di ogni regione: aziende virtuose, Ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza.

Per la Calabria gli Ambasciatori del Territorio chiamati a ritirare un riconoscimento simbolico dei loro meriti sono stati Van Gold del reggino Angelo Vale e Fattorie Greco.