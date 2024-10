Premio nazionale Demetra, riconoscimento per il primario di Oncologia del Riuniti

Si è svolto con grande successo e molte presenze al Circolo Rocco Polimeni l’edizione del premio nazionale Demetra.

Un riconoscimento e’ stato attribuito al Primario di Oncologia del Riuniti Pierpaolo Correale grazie al suo operato per la ricerca di ummunoterapia in particolare alla prostata ed al colon con nuove tecniche di ricerca e di sperimentazione.

Un uomo che ama la ricerca ed il proprio lavoro nel reparto di Oncologia, capace di confrontarsi con gli altri per una crescita professionale che possa dare e fare il meglio per i pazienti affetti di tumore e che molto vuole offrire ad una Sanità Calabrese sempre mal riportata in un Sud che invece ha delle eccellenze da non sottovalutare soprattutto per chi non può permettersi grandi viaggi di speranza. UN PLAUSO DUNQUE AL PROFESSOR Pierpaolo Correale, nella serata condotta da Eva Giumbo.