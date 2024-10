 Premio “Rhegium Julii”, gran finale con tutti i vincitori

Lunedì 27 agosto 2018, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della fondazione del Circolo Culturale “Rhegium Julli” ed a conclusione degli appuntamenti estivi dei Caffè Letterari 2018, verrà consegnato il PREMIO INEDITO 2018 ai vincitori delle sezioni di poesia singola, silloge e racconto.

Una serata attesa, con cui il “Rhegium Julii” si riappropria dei valori della creatività, della passione civile, dei sentimenti che hanno reso celebre la propria storia.

Tornano da tutta l’Italia i poeti e gli scrittori sempre così attenti a cogliere le urgenze dell’anima e spargere i temi dell’armonia; tornano nel nome di Ernesto Puzzanghera (poesia singola), Gilda Trisolini(Silloge), Emilio Argiroffi (Racconto), Walter Mauro (Premio speciale fuori concorso).

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”, alla presenza del Presidente del Circolo “Rhegium Julii” Dott. Pino Bova, del Circolo del tennis Igino Postorino e del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.

L’Orchestra giovanile di Delianuova diretta dal maestro Gaetano Pisano, già diretta da Riccardo Muti e di recente ospitata al Quirinale, chiuderà la serata e il calendario estivo dei Caffè Letterari 2018.

L’evento concertistico è stato organizzato in collaborazione con il Presidente dell’associazione “Scerra” Prof. Franco Palumbo.

Di seguito i finalisti del “Premio Inedito 2018 “:

POESIA SINGOLA – Premio Ernesto Puzzanghera:

Girolamo Cangemi (Polistena), Carmelo Pino Fazzari (Cittanova), Antonio Furgiuele (Catanzaro), Caterina Morabito Pellicanò(Messina), Clelia Sinopoli (Levico Terme);

SILLOGE – Premio Gilda Trisolini:

Flavia Bruzzese (Cittanova), Francesco Mazzitelli (Policoro), Carmela Palumbo (Reggio Calabria), Lorenzo Piccirillo (Pontinia), Giuseppe Saraceno (Milano), Caterina Silipo (Reggio Calabria), Rodolfo vettorello (Milano);

RACCONTO – Premio Emilio Argiroffi:

Giuseppina De Felice (Reggio Calabria), Mimma Licastro (Reggio Calabria), Pasqualino Placanica (Reggio Calabria), Pat Porpiglia (San Roberto).

La giuria composta da: Pino Bova (Presidente), Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti ed Elio Stellitano (componenti) per la sezione Poesia e da Franco Cernuto (Presidente), Mafalda Pollidori, Teresa Scordino e Rosaria Surace (componenti) per la sezione racconto, riconoscendo il valore dei sentimenti e dei contenuti espressi dal racconto Zagara e cemento e l’apprezzabile lavoro svolto per la divulgazione della cultura, ha ritenuto di attribuire un premio speciale fuori concorso intitolato al saggista Walter Mauro, al giornalista Aldo Mantineo, per le elevate capacità di rappresentazione delle forti istanze di salvaguardia della bellezza e dell’ambiente messe a dura prova dalle ricorrenti suggestioni speculative ed economiche.

Una giornata così andava riproposta – ha detto il Presidente del Circolo “Rhegium Julii” Pino Bova – non solo per ricordare poeti e scrittori che sono parte della nostra storia cinquantennale, ma per cogliere gli afflati più autentici che sono presenti nel contesto sociale e culturale e contribuiscono a dare un senso al bellezza e al senso estetico : in una parola ai valori migliori che è in grado di esprimere la nostra umanità.