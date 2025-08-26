Reggio, Nuova Solidarietà premia Gratteri: ‘Testimone di legalità e riscatto’

Sarà il Procuratore Nicola Gratteri l’insignito del Premio Solidarietà, organizzato e promosso da Nuova Solidarietà.

Istituito nel 1991, il Premio rappresenta un riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

L’associazione Nuova Solidarietà annuncia la 34ª edizione del Premio Solidarietà “Nello Vincelli”, iniziativa culturale nata negli anni Novanta per richiamare i valori autentici del vivere in comunità, favorendo azioni di formazione e promozione culturale, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare la vera immagine della Calabria.

Su proposta del comitato scientifico del Premio, il Procuratore Gratteri sarà premiato con la seguente motivazione:

“Per il tenace ed instancabile servizio nella Magistratura sul fronte della legalità e della giustizia. Col suo impegno civile e professionale, sensibilizza giovani e studenti, promuovendo la cultura del riscatto da ogni sopraffazione sociale, con incontri e confronti costanti, nelle scuole e nelle Università del nostro Paese. La sua testimonianza sostiene con forza l’importanza dell’istruzione e dell’educazione quali fondamenta irrinunciabili per costruire una società più giusta e, soprattutto, per essere cittadini liberi e responsabili.”