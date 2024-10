Prendilo al volo…il Black Friday! Al Parco Caserta Sport Village Super sconti fino al 55%. Solo per 48ore!

Anche per quest’anno il Parco Caserta Sport Village parteciperà al “Black Friday” con super sconti fino al 55%.

La promozione, valida solo per venerdì 23 novembre (dalle ore 7:00 alle ore 21:00) e sabato 24 novembre (dalle ore 7:00 alle ore 20:00), si rivolge a tutti, soci e non soci che intendono rinnovare o sottoscrivere per la prima volta il proprio abbonamento.

Un “Venerdì Nero” tutto da sfruttare, anche nello sport. Il Black Friday è entrato ormai anche nelle case degli italiani ed è diventato una vera e propria tradizione. Nata negli Stati Uniti d’America, una delle ricorrenze più sentite dagli americani è il giorno in cui vengono proposti sconti pazzeschi allo scopo di favorire lo shopping e dare il via alle spese natalizie.

In occasione di questa data speciale sarà possibile acquistare infatti gli abbonamenti a prezzi vantaggiosissimi per la scuola nuoto bambini (da dicembre a marzo con parcheggio interno incluso), nuoto libero assistito, aquafitness e aquarunning. Per le attività di terra invece sarà possibile acquistare un abbonamento a 39€ ed aggiungere, con soli 10 € in più al mese , una o più attività a propria scelta tra sala pesi e cardio, zumba, posturale, cross training, spinning, ginnastica evolutiva e functional strenght.

E per i nuovi abbonati l’iscrizione è gratuita e valida 365 giorni.

Gli abbonamenti del Black Friday potranno essere sottoscritti ed acquistati per più volte mantenendo sempre il prezzo super scontato (fino al 55%).

Ad esempio se si sceglie aquafitness e aquarunning è possibile acquistare più pacchetti da 12 ingressi in due mesi. Al termine dei primi 12 ingressi o allo scadere dei due mesi, si attiveranno gli altri 12 avendo già pagato e bloccato l’abbonamento al prezzo del Black Friday.

È non finisce qui…Non c’è alcun limite sul numero di rinnovi. Sarete voi a decidere quanti pacchetti acquistare.

Un’occasione imperdibile per gli amanti dello sport e del risparmio. Un’opportunità unica per assicurarsi una o più attività sportive di alta qualità a prezzi scontati fino al 55%.

E per il parcheggio? Lo spazio interno custodito e video sorvegliato (15 ore a consumo) con il Black Friday costa solo 9 euro anziché 15 euro.

E per chi non potrà essere presente al Parco Caserta, sarà possibile bloccare il prezzo del Black Friday e solo tramite il form presente all’interno della pagina www.parcocaserta.com/black-friday. Le conversioni, cioè il pagamento dell’abbonamento bloccato, potrà essere eseguito entro lunedì 26 novembre fino alle 21 (escluso i nuovi iscritti della scuola nuoto bambini).

Tieniti pronto, corri al Parco e prendilo al volo. Il Black Friday ti aspetta.

Di seguito tutti i prezzi nel dettaglio.

