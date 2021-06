Vaccini per i non residenti in Calabria: la procedura di prenotazione

Anche i non residenti in Calabria possono prenotare il vaccino anti-Covid. L'informativa della Protezione Civile

Anche i non residenti in Calabria possono effettuare la prenotazione per il vaccino anti-Covid? È la domanda che in tanti si sono posti in questi giorni e che ha, finalmente, trovato risposta in una comunicazione della Protezione Civile regionale. Pochi minuti fa è infatti apparsa sul sito Rcovid19 la nota informativa che illustra la procedura completa.

Prenotazione per i non residenti in Calabria