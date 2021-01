Le telecamere di 'Presa diretta' al GOM di Reggio Calabria

Non è di certo la prima volta che delle telecamere entrano al GOM di Reggio Calabria. Il fatto non è neanche strano o inusuale visto che, proprio in questi minuti, sono in corso le ultime vaccinazioni anti-Covid della prima fase di somministrazione.

'Presa diretta' al Grande Ospedale Metropolitano

Presa diretta è il programma televisivo di RAI 3, ideato e condotto da Riccardo Iacona. Il programma di approfondimento giornalistico, che si occupa di interviste e reportage è sbarcato nella città dello Stretto, precisamente presso la struttura dell'azienda ospedaliera reggina.

Dalle prime fonti sembra che lo scopo della presenza delle telecamere al GOM non sia relativo alle vaccinazioni Covid, ma all'acquisizione di interviste alla direzione ed al personale sanitario collegato alla lunga degenza di Maria Antonietta Rositani nel nosocomio reggino.

La storia di Maria Antonietta Rositani

Simbolo di resistenza e perseveranza, la donna sfuggita alla morte dopo che il marito le ha dato fuoco è diventata un punto di riferimento per le tante donne in Italia vittime di femminicidio.

Quella di Maria Antonietta, infatti, è una delle poche, tragiche storie a lieto fine. Dopo infinite interventi e cure e lunghissimi mesi trascorsi negli ospedali di Bari e Reggio Calabria, la donna è riuscita, finalmente, a far ritorno a casa e riabbracciare i suoi figli.