Presentata a Palazzo San Giorgio la Carta dei Servizi Sociali

Di Federica Campolo- È stata presentata lunedì 14 maggio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la Carta dei Servizi Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Promossa e realizzata dal settore “Welfare”, la Carta dei Servizi offre la possibilità di prendere visione completa dei servizi erogati a tutela delle fasce deboli che vivono in condizioni di disagio e difficoltà. Tale carta costituisce un documento di programmazione attraverso il quale il Comune di Reggio Calabria rende noto il ventaglio di servizi e interventi sociali che intende garantire ai cittadini: servizio per minori e famiglie, servizio anziani, servizio disabili, servizio “inclusione sociale, politiche dell’immigrazione e dell’accoglienza, cittadinanza e partecipazione”. Un impegno politico che si è concretizzato in un attento lavoro, finalizzato all’assistenza degli ultimi e dei bisognosi: «l’amministrazione ha cercato di mantenere e potenziare i servizi di supporto alle varie categorie, tenendo conto dei bisogni di ciascuno», ha commentato la funzionaria dott.ssa Elia Pellicanò. Come evidenziato dalla dott.ssa Lucia Anita Nucera, Assessore Politiche Sociali- Welfare, molti degli utenti non sono a conoscenza dei servizi cui hanno diritto: la Carta, consultabile sul sito www.reggiocal.it, offre ai cittadini la possibilità di conoscere tutti i servizi erogati dal settore “Welfare”, per far fronte alle diverse istanze sociali; per ulteriori informazioni sarà inoltre possibile contattare i numeri telefonici appositamente attivati. «La carta dei servizi sociali non è meramente un atto di trasparenza ma è principalmente uno strumento a servizio dei cittadini» ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà, evidenziando l’urgenza di attuare una politica di riequilibrio che renda integrative e non sostitutive le politiche straordinarie. «Non siete soli, l’amministrazione comunale è con voi»: questo l’appello che il sindaco ha infine rivolto alle associazioni presenti e a tutte le realtà cittadine che si impegnano, ogni giorno, nella realizzazione di un efficace sistema integrato di servizi alla persona ed alla famiglia, volto a garantire pari opportunità di assistenza.