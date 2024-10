Presentata a Reggio Calabria l’ACI Space

Un polo di riferimento per tutti coloro i quali hanno bisogno di mobilità. E’ questo l’Automobile Club d’Italia che da oggi anche a Reggio Calabria sbarca sul web. È stata infatti presentata nella sede reggina dell’associazione l’ ACI Space, strumento informatico che offre a tutti i soci una serie di servizi ed opportunità. Non solo assistenza e informazioni ma da oggi anche un aiuto concreto per vivere qualsiasi zona d’Italia pienamente, avendo a disposizione un’applicazione che risponde alle esigenze dell’utenza. “Aci Space – ha dichiarato Santo Alfonso Martorano, presidente dell’ ACI Reggio Calabria – da la possibilità a tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio provinciale di “mettersi in vetrina”. Godere di una visibilità che raggiunge 1 milione di soci. Un’opportunità per i tesserati Aci di usufruire di vantaggi economici e nel contempo per le attività che aderiranno, la possibilità di aumentare il proprio bacino di utenza. L’Aci territoriale continua a crescere – ha sottolineato Martorano – e in questo senso l’evento sportivo che vedrà la sua conclusione il 2 e 3 giugno 2018 riveste una notevole importanza. La corsa automobilistica, tanto attesa da appassionati e turisti, ovvero la cronoscalata Santo Stefano–Gambarie è già ai nastri di partenza e la sua organizzazione grazie al contributo della Città Metropolitana e al Comune di Santo Stefano è in fase di ottimizzazione”.

Le diverse attività, aderendo all’ACI Space (sezione Merchant), potranno diventare un punto di riferimento per i soci ACI di tutto il Paese. Le opportunità del servizio per i negozi presenti sul territorio di Reggio Calabria sono: incremento dei clienti; sviluppo del business, visibilità sui canali ACI e fidelity e Instant win. “Questo strumento innovativo – ha dichiarato Livio Grispigni, responsabile area commerciale Centro-Sud di ACI Informatica – dona un vantaggio da un lato ai clienti/soci e dall’altro ai commercianti. L’app mette in contatto domanda e offerta creando un gruppo unico formato da utenti e titolari di esercizi commerciali che condividono le loro strategie/esigenze economiche. Il socio Aci ha la possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi e a servizi che rispondano pianamente alle sue esigenze mentre l’esercente ha la concentrazione di oltre 1 milione di soci che possono trovare in lui un punto di riferimento per i propri acquisti. In un momento come quello attuale caratterizzato da un abbassamento della spesa offrire anche questo servizio potrà essere utile a tutti”. “Tramite Aci Space – ha evidenziato Salvatore Memoli, presidente AC Global – estendiamo tramite web tutti i servizi offerti dall’ Automobile Club d’Italia.

Reggio Calabria è la prima provincia calabrese ad entrare nella rete di questo fondamentale strumento. I nostri soci attraverso l’app godranno di benefici estesi, non solo legati al mondo dell’auto. Vantaggi economici che aiutano a far risparmiare mantenendo costante la qualità garantita ovviamente dal circuito Aci”. Le conclusioni della manifestazione sono state affidate a Sandra Pagani, Direttore dell’ Automobile Club. “Far parte di questo network creato dall’ ACI è importante, nel dettaglio far parte della sezione Aci Merchant dona visibilità all’esercente e al territorio di riferimento (in questo caso Reggio Calabria) a livello nazionale. Il socio Aci – ha concluso Pagani – in qualsiasi città italiana riesce tramite l’applicazione a geolocalizzare il negozio di suo interesse (per esempio un ristorante o un negozio di abbigliamento o una pasticceria) usufruendo di uno sconto e avendo la certezza che l’esercizio commerciale in questione sarà di sua soddisfazione perché garantito dal “marchio” Aci”.