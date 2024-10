Palmi, presentato l’annuario di figurine dello sport

Nel pomeriggio di ieri l’Amministrazione Comunale ha ricevuto a Palazzo San Nicola, per la presentazione dell’annuario di figurine dedicato allo sport palmese, le Associazioni Sportive che hanno aderito al progetto. L’intento dell’iniziativa è stato quello di dare la giusta importanza allo Sport, che nella nostra città persiste e “vive” grazie all’associazionismo, che ogni giorno sviluppa dinamiche di coesione incisive.

La raccolta di immagini e foto è stata infatti, l’occasione per vivere un momento di condivisione e collaborazione con le Associazioni Sportive, per dar loro lustro e allo stesso tempo porgere un ringraziamento per le ricadute positive che, con la loro attività, producono sul nostro territorio.

L’Amministrazione Comunale ha vissuto con soddisfazione l’entusiasmo dei tanti giovani atleti, felici ed orgogliosi di poter essere rappresentati all’interno dell’album alla stregua dei grandi campioni e di poter collezionare con i propri amici le figurine che li ritraggono. Il progetto è stato realizzato in modo totalmente gratuito, sia per l’Ente che per le Associazioni, alle quali sono state donate oltre 430 copie dell’album, riservate ai tesserati Under 13.