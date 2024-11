Presentato il Mondiale di Windsurf IFCA 2015 a Reggio Calabria

Martedì 19 Maggio, presso l’Atelier del plesso Architettura dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del Mondiale di Windsurf “2015 IFCA JUNIOR, YOUTH & MASTERS SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS“.

Le le gare si svolgeranno dal 29 Giugno al 4 Luglio, nelle acque antistanti il Lido Comunale di Reggio Calabria, nella splendida cornice del “Lungomare Falcomatà” segnando così una tappa storica per il windsurf della vela e dello sport reggino, poichè, per la prima volta, verrà disputato un campionato che darà la diretta assegnazione di ben quattro titoli mondiali nelle diverse categorie. L’evento, che andrà a far parte del circuito “Estate Reggina“, avrà un “Villaggio“, nei pressi della parte bassa del Lungomare, che ospiterà molteplici stand espositivi ed attività parallele. Gli stand daranno l’opportunità di promuovere e valorizzare le”eccellenze” locali, gli eventi, tra cui una gara di sculture di sabbia, concorso fotografico e musica e spettacoli dal vivo, allieteranno il soggiorno oltre che delle 200 persone attese (tra regatanti ed accompagnatori) e della popolazione reggina.

Ad Aprire la conferenza e fare gli “onori di casa” Claudio De Capua, Prorettore della Mediterranea,a seguire l’assessore all’ambinete del comune di Reggio Nino Zimbalatti, Anna Cannizzaro e Salvatore D’Augello dell’Aic Calabria, Antonio Eroi presidente del consiglio provinciale, il consigliere comunale Antonio Matalone, Fabio Colella presidente della FIV Calabria, Antonello Scagliola presidente del comitato organizzatore locale. In conclusione un simpatico intervento dello Show man e cabarettista Giacomo Battaglia, il quale ha presentato “Reggy” la tartaruga marina, mascotte dell’evento, disegnata dagli studenti del’Università Mediterranea.

