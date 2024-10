Presentato il Main Sponsor della BIC Reggio Calabria

di Domenico Suraci – E’ “One Power & Gas” il Main Sponsor della squadra di Basket in Carrozzina che attualmente si trova prima in classifica nel campionato 2016/2017 di serie B. Era presente alla conferenza svoltasi presso la sala stampa del PalaCalafiore, il Presidente Stefano De Felice che ha ringraziato lo sponsor per aver posto la giusta attenzione al lavoro svolto dalla neonata società. “Abbiamo allestito una squadra che punta alla serie A. Oggi grazie al nuovo sponsor, rappresentato da Gianluca Borelli che si affianca agli altri prestigiosi brand faremo un ulteriore salto di qualità – ha dichiarato il primo dirigente della BIC” che invita sabato 4 febbraio alle ore 18:00 al PalaCalafiore per il prossimo importante match.”

E’ intervenuto Giovanni Latella delegato allo sport da un paio di giorni dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà di cui ha portato i saluti. Rispetto alle risorse economiche disponibili, il Comune sta facendo e farà di tutto per essere di spinta a questa eccezionale avventura sportiva. Un esempio è il pulmino dell’ATAM dato in comodato d’uso per le trasferte. L’amministrazione risolverà i problemi relativi agli impianti in tutto il comprensorio reggino.

A seguire il direttore generale della BIC, Luigi Casile ha innanzitutto ringraziato e sollecitato i media perché seguano costantemente il movimento creato dalla società cui fa parte. Successivamente ha espresso gratitudine allo sponsor che sarà di grande stimolo per il prosieguo del campionato nazionale che vedrà protagonista assoluto il team reggino.

Determinato e convinto è il direttore commerciale della One Power & Gas, Gianluca Borelli, che crede molto in questo progetto su cui l’azienda che rappresenta ha sposato. Questa città ha esportato tanti personaggi sportivi e deve continuare a farlo. Sicuramente le istituzioni dovranno esserci vicine. Dello stesso avviso è Giovanni Latella, che intervenendo nuovamente afferma che il comune farà la sua parte per promuovere su tutto il territorio comunale, provinciale e regionale in quanto si tratta di un progetto importante che merita molta attenzione.

Chi si aspettava dell’annuncio di una presa in gestione della società che sponsorizzerà la BIC del PalaCalafiore è rimasto deluso, è anche vero che ci sono presupposti dalle parole dei vari protagonisti della presentazione, che possano nascere ulteriori sinergie.