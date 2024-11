Presentato il programma “Taurianova Estate 2016”

È stato presentato dal Sindaco Fabio Scionti e dall’Assessore allo sport, turismo e spettacolo Raffaele Loprete il cartellone delle manifestazioni estive di giugno e luglio dal nome “Benvenuta Estate 2016”. “Un calendario molto articolato e denso di appuntamenti che – è stato sottolineato – è stato realizzato grazie alla collaborazione e all’impegno attivo delle istituzioni scolastiche, delle associazioni, laiche, religiose e sportive”. Le iniziative del mese di giugno vedranno presso lo Stadio comunale “T. Battaglia, già il 2 giugno – con inizio alle ore 10:00 – il 1° Torneo di calcio “Tutti in gioco” curato da: Asisport; il 3-4-5 giugno: Noto InfioraTa..urianova ProLoco Taurianova Nel Cuore; il 4 Giugno – ore 18:00 presso l’Auditorium “Macrì-Terranova” dell’Istituto d’I.S. “Gemelli Careri: “Signore e Signori”…BUONASERA” a cura della Scuola Secondaria di I Grado “F. Sofia Alessio- N. Contestabile”; il 6 Giugno – ore 18:00 seguirà : “Scuola in festa”organizzata dalla Scuola Primaria “F. S. Alessio- N. Contestabile” nella Villa Comunale “A. Fava”. Nei giorni 6-7-8-9 Giugno “Musica è…gioco”- a cura della Scuola Primaria Monteleone-Pascoli presso l’Anfiteatro dell’Istituto Monteleone-Pascoli. Prosecuzione del Maggio dei Libri il 6 giugno – ore 18:30 con la presentazione libro di Marzia Matalone “La profezia del quinto vertice”- Il risveglio del messaggero; il 7 Giugno – ore 18:00 in villa Comunale “A.Fava” a cura dell’Istituto comprensivo “F: Sofia Alessio – Natale Contestabile verrà presentato “Fantasticando…leggendo”, “La magia…del rock.”, “I quadri viventi”; il 9 Giugno – ore 21:30 “Notte di note. III Edizione” – Orchestra strumentale e fiati a cura della scuola media Monteleone-Pascoli presso la Villa Comunale “A. Fava”. Solenni festeggiamenti nei 11, 12, e 13 in onore S. Antonio da Padova, con un ricco programma che vedrà l’11 Giugno ore 21:00: Kara Scout karaoke (Gruppo Agesci Taurianova), 12 Giugno ore 21:00: Serata musicale con P. Reitano e D. Spinelli e 13 Giugno ore 21:00: Spettacolo musicale suoni e ritmi del Sud con Giorgio Seminara. L’11 Giugno – ore 18:00 Presentazione libro “La frontiera” di Alessandro Leogrande presso l’ex mercato coperto; 12 Giugno – ore 19:00 Spettacolo teatrale “Me ne vado” di e con Marcela Serli all’Auditorium “Macrì-Terranova” dell’Istituto d’I.S. “Gemelli Careri”. Il12 Giugno alle 14:30 Bimbimbici; 17 Giugno – ore 18:00 in villa comunale “A. Fava” l’ I.C. Monteleone-Pascoli (Scuola Infanzia S. Giovanni De Rossi) presenta “I colori del mondo Siamo Noi”; 17 giugno – ore 17:30 “Open day naturopatia” presso l’ex palazzo municipale; 20 Giugno ore 21:00 presso la Villa Comunale “A. Fava” Saggio di danza a cura di Ariadne Asd; 24 Giugno ore 21:00 “Master Festival 2016” a cura di: A.S.D. Master Palestra in Villa Comunale “A. Fava”; 25-26 Giugno – ore 17:30 Festa del volontariato presso l’ex Mercato coperto.

A luglio le attività saranno le seguenti: 2 luglio – 14 luglio Estate Ragazzi 2016 a San Martino a cura dell’associazione Socio Culturale “Il Castello S. Martino” in Piazza P. Umberto; 3 luglio – ore: 10:30 “11° Raduno Fiat 500” in via Senatore Loschiavo;

4 luglio ore 21:30 Saggio di danza A cura di Etoile de la dance in Villa Comunale “A. Fava”; 6 Luglio Festa della Madonna del Carmine, ore 20:30: Invito ,ore 21:30 Festa della Torta fatta in casa e dell’Anguria e ore 22:00: Serata musicale con la band “N.E.M.”; 5 luglio ore 21:00 Saggio di danza A cura di: “Mimì Ballet” – Alex Club in villa comunale “A. Fava”; 9 luglio ore 21:00 in Villa Comunale “A. Fava” Pentathlon Fitness Show 2016 ; 15 Luglio – Piazza V. Emanuele II in occasione della festa della Madonna del Carmine Consegna dei Premi “Araba Fenice”; 15 luglio ore 21:00 Saggio “DanzArte” in Piazza Umberto I; 16 Luglio – Ore 22:00 Concerto NOBRAINO LiveTour 2016 in Piazza V. Emanuele II; 17 luglio ore 21:30 Spettacolo musicale “Gran karaoke 5^ sempre in piazza Vittorio Emanuele e il 23/24/25 Festa della birra e sagra cittadina curata dalla Pro Loco “Taurianova nel Cuore”.

Un insieme di appuntamenti che interessano un arco temporale estivo significativamente lungo, che precede il clou dell’estate taurianovese, caratterizzato dalle iniziative di agosto e le solenni feste Patronali di settembre e che rappresenta un modo intelligente e coinvolgente di proporre in maniera assolutamente low cost una bella immagine di una città che finalmente esprime forme di “cittadinanza attiva”.