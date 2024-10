Nuova BMW The 1: vieni a scoprirla da Calabria Motori

Sei pronto a lasciarti conquistare dalla potenza e dall’eleganza di un’auto che ridefinisce il concetto di sportività? Venerdì 4 ottobre, alla concessionaria Calabria Motori, ti aspetta un evento esclusivo che celebra l’arrivo della nuova BMW The 1, creato e coordinato dalla Event Planner Patrizia Sorrentino.

Immagina una serata dedicata ai motori, senza tralasciare il divertimento, in un’atmosfera perfetta per chi cerca adrenalina, stile e un pizzico di glamour. Dalle 19:30, lo showroom reggino si trasformerà in un luogo di ritrovo per appassionati e curiosi, pronti a scoprire le ultime innovazioni targate BMW.

Calabria Motori, parte del gruppo Ionà Motori, ti invita a vivere un’esperienza unica, all’insegna di motori, musica e bellezza. Concessionaria di riferimento per BMW e Mini a Reggio Calabria, e prossima all’apertura di una nuova sede a Cosenza, Calabria Motori ti accoglierà in uno scenario che combinerà l’eccellenza automobilistica con l’intrattenimento di alta classe.

Il piacere di guidare con la Nuova BMW The 1

La nuova BMW The 1 combina una dinamica di marcia entusiasmante con un design atletico e una tecnologia innovativa. Questo modello esprime al massimo il piacere di guidare, offrendo prestazioni eccellenti e una sensazione di controllo totale.

Ogni dettaglio della BMW The 1 è stato progettato per esaltare l’esperienza di guida: le funzioni digitali avanzate e i materiali pregiati presenti nell’abitacolo offrono un’esperienza premium, rendendo ogni viaggio un piacere.

La presentazione

Non si tratta solo di auto. A rendere la serata, ideata da Patrizia Sorrentino, ancora più indimenticabile, sarà un perfetto mix di musica e intrattenimento, curato dal DJ Antonio Venanzi, che porterà la sua energia per far vibrare lo showroom di Calabria Motori al ritmo della sua musica. Non mancheranno performance artistiche dal vivo che sapranno sorprendere e incantare gli ospiti, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Ma cosa sarebbe una serata speciale senza del buon cibo e ottimi drink? Cafè Noir firmerà il catering della serata, con un assortimento di prelibatezze che sapranno soddisfare ogni palato. E per chi ama sorseggiare un cocktail raffinato, il bartender Marco Pistone preparerà una selezione di drink su misura, pensati per accompagnare ogni momento dell’evento.

Maggiori informazioni

Concessionaria Calabria Motori, via Ginestre, Zona Industriale Campo Calabro – Villa San Giovanni (RC)

Non perdere questa occasione! La nuova BMW The 1 ti aspetta per essere scoperta, e insieme a lei, una serata che promette di essere indimenticabile. Ti aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornato, segui le pagine Facebook, Linkedin ed Instagram.