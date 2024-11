Presentazione della fiera del libro di Reggio Calabria

La prima edizione del Metropolitan Book festival, fiera del libro di

Reggio Calabria si terrà da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio 2015.

Il Metropolitan Book Festival coinvolgerà, con 15 eventi in calendario,

3 location della città: la galleria di Palazzo San Giorgio, la

Pinacoteca e la Biblioteca. Il Festival è promosso e coordinato da tre

associazioni culturali: Associazione Culturale Fahrenheit 451,

Associazione LiberArchè, La Gilda degli Artisti in collaborazione con

Mebook! Social Network per la Cultura, sotto la direzione artistica di

Elmar Elisabetta Marcianò e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria,

assessorato alla cultura.

Incontri con l’autore, stand espositivi, mostre, reading, dibattiti e

momenti musicali saranno i protagonisti indiscussi di queste 3 giornate

interamente dedicate alla cultura e alla promozione del libro e della

lettura, considerati momenti fondamentali di crescita individuale e

collettiva.

La conferenza stampa è fissata per giorno 20 maggio 2015, ore 16:00,

presso i locali della Pinacoteca comunale.