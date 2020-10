Presentazione della Farmacia Pellicanò Bic Reggio Calabria

Si è svolta la cerimonia di presentazione della “Farmacia Pellicanò Baskek in Carrozzina Reggio Calabria” ormai pronta per il suo primo campionato di serie A.

Moderata dal giornalista Maurizio Gangemi, ha presenziato il Sindaco avv. Falcomatà in rappresentanza del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Sindaco, nel suo intervento d’apertura, si è dapprima complimentato con i ragazzi ma anche con la Società per essere riusciti a portare in alto i colori della Città. Falcomatà ha auspicato, inoltre, il prosieguo dell’ottimo rapporto che lega quest’importante realtà sportiva e sociale alle istituzioni che rappresenta non nascondendo le difficoltà che s’incontrano giorno per giorno ma assicurando il proprio impegno a rendere più agevole possibile il delicatissimo compito che la BiC porterà da qui in avanti.

Alla Società è giunto il messaggio del Presidente Federale Ferdinando Zappile impossibilitato a raggiungere Reggio perché residente in Campania ed essendo la stessa regione tra le maggiori colpite dall’emergenza Covid-19.

La Presidente Ilaria D’Anna (nonché giocatrice e capitano della squadra reggina ma anche punta di diamante della Nazionale) ha incentrato il suo dire sull’unicità dei rapporti umani che uniscono i componenti la rosa della squadra amaranto.

Anche Amelia Cugliandro ha, dal canto suo, elogiato il lavoro di gruppo portato avanti in questi anni auspicando la continuità dei rapporti sin qui distesi con l’Amministrazione Comunale proprietaria degli impianti sportivi dove la BiC dovrà allenarsi e ricevere le squadre ospiti.

Presente anche il Presidente CIP Calabria, Antonello Scagliola, che ha sottolineato come la BiC rappresenti un fulgido esempio anche per gli sport praticati dai cosiddetti “normodotati”.

In rappresentanza del main sponsor “Farmacia Luciana Pellicanò” è intervenuto Luigi Riolo che si è detto orgoglioso di essere accanto ai ragazzi ed ha confermato il sostegno anche per il futuro.

Dulcis in fundo, il coach Antonio Cugliandro che si è detto orgoglioso di essere a capo di un gruppo di atleti provenienti da tutti il mondo (in squadra sono rappresentate Lettonia, Brasile, Iran, Bulgaria e Spagna) capaci di fondersi tra di loro per dar vita ad un’unica entità.

Il prossimo appuntamento ufficiale della BiC Reggio Calabria è fissato per il 21 novembre quando ospiterà l’UnipolSai Cantù per la prima giornata del campionato di serie A 2020/2021.