Il Reggio FilmFest 2024 tra appuntamenti, ospiti e premi. Oggi l’inaugurazione

Il cinema è magia, e il Reggio FilmFest 2024 si propone di incantare la città con questa magia, offrendo una settimana di straordinarie emozioni artistiche e culturali.

Durante la conferenza stampa di presentazione, moderata dalla giornalista Manuela Iatì, sono stati svelati i dettagli e le ambizioni del Festival.

Ad aprire l’incontro è stato Giovanni Latella, Consigliere Delegato al Turismo del Comune di Reggio Calabria, che ha messo in risalto il vibrante fermento culturale che attraversa la città reggina. Latella ha sottolineato come una serie di iniziative stia contribuendo in modo decisivo a rilanciare e rafforzare l’immagine dell’intera area metropolitana. Forte sostenitore della manifestazione, ha riconosciuto il notevole valore culturale e turistico del festival e ha avanzato una visione audace e ispiratrice: elevare Reggio Calabria a capitale del cinema. Questo ambizioso progetto non solo intende esaltare il territorio attraverso produzioni di elevato calibro, ma aspira anche a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento nel panorama cinematografico sia nazionale che internazionale.

A seguire, l’intervento del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che, in qualità di rappresentante della Regione Calabria e della Calabria Film Commission, ha espresso apprezzamento per l’impegno della Fondazione Calabria Film Commission nella valorizzazione del territorio attraverso il cinema. Mattiani ha sottolineato l’importanza degli investimenti regionali volti ad attrarre capitali e a promuovere le bellezze calabresi a livello internazionale. Ha inoltre rimarcato come la Fondazione Film Commission stia costruendo un solido ecosistema produttivo, avvalendosi di alleanze strategiche che favoriscono lo sviluppo di progetti audiovisivi di elevata qualità. In questo contesto, il Reggio Film Festival emerge come un esempio eccellente di tali sforzi, dimostrando l’efficacia delle azioni messe in campo. Il consigliere regionale ha sottolineato come il RCFF non solo rafforzi l’immagine della Calabria come meta cinematografica di prestigio, ma contribuisca anche a favorire ulteriori collaborazioni e sinergie che arricchiscono il panorama culturale della regione.

La parola è poi passata ad Antonio Flamini, Direttore Artistico del Reggio FilmFest, che torna in riva allo Stretto alla guida del festival dopo aver fatto da consulente in passato per sette edizioni. Visione rinnovata ed entusiasmo contagioso, Flamini ha condiviso le sue ambizioni e le prospettive per questa nuova edizione, promettendo un evento ricco di innovazioni e valore.

«Ritrovarmi di nuovo a Reggio Calabria come Direttore Artistico del Reggio FilmFest è un grande onore e una soddisfazione profonda. Questo ruolo non è solo un traguardo, ma rappresenta un passo cruciale verso il mio ambizioso progetto: il Festival dello Stretto, che punta a fungere da ponte culturale tra due città e due regioni».

Flamini, che ha diretto festival di prestigio e promosso eventi come il Premio Berenice, è determinato a trasferire la sua esperienza e professionalità al Reggio FilmFest. Il suo obiettivo è elevare il festival a livello internazionale, ampliando il suo appeal e attirando un pubblico globale.

«Quest’anno, il RCFF si distingue per una proposta ricca e variegata – ha detto citando alcuni dei nomi eccellenti ospiti del Festival, da Giorgio Tirabassi a Nino Frassica, da Ninetto Davoli, che riceverà il premio alla Carriera, a Marina Suma, da Vincent Riotta ad Antonio Catania e Andrea Barbati, da Francesca Manzini a Milena Miconi ed Elisabetta Pellini e tanti altri – Il concorso Millennial Movie per cortometraggi continua ad essere il cuore della manifestazione, presentando opere di alta qualità che celebrano il talento di registi, autori, attori e attrici. La qualità, d’altronde, rimane la parola d’ordine, con un equilibrio tra cinema d’autore e produzioni più popolari, senza che queste ultime ne compromettano l’eccellenza. Un aspetto distintivo – ha proseguito – è il forte legame con il territorio. Sono stati inclusi lavori che esplorano la Calabria, con film girati localmente e coinvolgendo talenti regionali. Questo approccio – ha concluso – non solo rafforza il legame con il territorio, ma offre anche opportunità preziose agli autori locali. Gli eventi speciali con i protagonisti dei film in concorso arricchiranno ulteriormente il programma, catturando l’interesse di pubblico, critica e media».

Michele Geria, Direttore Generale del Reggio FilmFest, ha condiviso con evidente entusiasmo le ambizioni della diciottesima edizione, sottolineando il suo crescente prestigio a livello nazionale.

«Reggio Calabria, con i suoi panorami naturali mozzafiato, si afferma come una vetrina culturale di straordinaria unicità», ha affermato con fervore.

Ha poi rivolto un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con passione al successo del progetto, in particolare il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Latella e i Senatori Tilde Minasi e Nino Germanà, che si stanno impegnando per il futuro dell’evento. Tra le novità di quest’anno, spicca la proiezione di quattro lungometraggi girati proprio a Reggio, fatto che prolunga l’eco del festival ben oltre la sua conclusione e segno di quanto il territorio possa prestarsi a ottime produzioni cinematografiche. Il programma di quest’edizione è particolarmente ricco e variegato, comprendendo 11 ore di eventi al giorno, che spaziano dalla formazione ai libri ai talk a una vasta gamma di proiezioni di film e corti.

Il cuore delle dichiarazioni di Geria risiede, però, nell’ambizioso progetto che va sotto il nome di “Festival dello Stretto”.

Un progetto che mira a instaurare una connessione culturale unica tra le due sponde di Calabria e Sicilia, con l’obiettivo di promuovere un meraviglioso set naturale per il cinema italiano e internazionale.

«Il Festival dello Stretto non si limita a essere una semplice manifestazione culturale – ha detto Geria – ma rappresenta una visione a lungo termine per unire artisticamente Reggio Calabria e Messina. L’intento è trasformare il festival in un faro della cultura cinematografica globale, capace di attrarre l’attenzione internazionale e di consolidarsi come un pilastro imprescindibile nella promozione e narrazione cinematografica», ha concluso.

A questo proposito, è stata la Senatrice Tilde Minasi a spiegare brevemente come il progetto “Festival dello Stretto” potrà trovare attuazione: attraverso un progetto di legge di cui è cofirmataria assieme al collega Germanà, già arrivato in commissione cultura e che mira a istituzionalizzare l’evento, per poter accedere a finanziamenti più corposi che possano appunto concretizzare questa bellissima prospettiva.

«Questo ponte culturale non può che essere portatore di crescita e ricchezza per i nostri territori e ci stiamo impegnando proprio per questo».

La chiusura con il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà:

«Il Reggio FilmFest è ormai un appuntamento atteso e consolidato, in cui crediamo molto e che va ad arricchire la nostra città e l’offerta di una già ricchissima Estate reggina. Siamo orgogliosi di sostenere l’evento, che contribuisce a raccontare le peculiarità e bellezze di Reggio e che è sempre più in crescita».

Falcomatà ha accennato poi alla possibilità di espandere il festival alla Biennale dello Stretto, evidenziando come l’esperienza positiva della rassegna del Cinema all’aperto e l’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto offrano ottime basi per future sinergie.

Oggi, martedì 10 settembre, dunque, l’apertura, con l’inaugurazione, alle 18.30, presso la suggestiva Villa Genoese Zerbi, della Mostra Permanente “Mastroianni 100“, con scatti esclusivi di Rino Barillari dedicati a Marcello Mastroianni, e una Mostra Video dei trailer dei film più iconici del grande attore, in collaborazione con il Trailers Film Fest.

Si ricorda che il Reggio FilmFest è finanziato da Fondazione Calabria Film Commission, Ministero della Cultura e Città Metropolitana di Reggio Calabria e patrocinato da Rai, Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Messina, Comune di Villa San Giovanni, Camera di Commercio di Reggio Calabria e Museo Archeologico Nazionale.