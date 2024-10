Presentazione Reggina, Augusto Favaloro tra gli ospiti dell’evento

Quasi 200 mila le visualizzazioni complessive: l'ascesa di Favaloro nel panorama musicale calabrese cammina in parallelo con l'exploit del suo ultimo singolo

Il suo “Love in Reggio Life” è divenuto, in breve tempo, il tormentone dell’estate reggina. Augusto Favaloro sarà ospite nella serata del 9 agosto per la presentazione della squadra presso piazza Duomo.

L’artista di Reggio Calabria, dopo il successo riscosso con il singolo “Tapis roulant”, è tornato alla ribalta con un pezzo che si propone di essere un inno alla città e alla sua provincia.

