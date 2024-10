Presentazione Reggina, la voce dei tifosi e dei giornalisti amaranto: “Magnifica serata, lo spirito è quello giusto”

Uno speciale della rubrica di CityNow Sport dedicata ai commenti a caldo di tifosi e giornalisti. Le opinioni e le sensazioni durante la presentazione in grande stile svoltasi a piazza Duomo che ha visto protagonisti ospiti prestigiosi e la presenza di molti sostenitori amaranto.

CityNow Sport ha ascoltato per l’occasione:

Paolo Amedeo (giornalista di TeleLombardia e Top Calcio 24):

“Scelte azzeccate, programmazione di grande livello sia dal punto di visto organizzativo che nella parte tecnica. Una squadra costruita su misura per questa categoria dove servono: abnegazione, sacrificio, lotta su ogni campo. La Reggina è pronta a battagliare per un campionato che la vedrà protagonista”.

Gianni Citra (giornalista sportivo):

“Grande entusiasmo, una serata piacevole, il tifo si è fatto sentire, ospiti eccezionali, il Presidente Gallo ha organizzato tutto nel migliore dei modi. Adesso bisogna capire cosa accadrà in campo, sono diverse le assenze di alcuni giocatori stasera, ma altrettanto importante è l’annuncio del Presidente delle trattative in corso per ulteriori tre acquisti”.