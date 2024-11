Presentazione Ufficiale per la Viola Basket in Carrozzina

Presentata ufficialmente la Viola Basket in carrozzina. Nella splendida cornice offerta dalla Pinacoteca Civica, la formazione neroarancio che affronterà il prossimo campionato di serie B si è presentata alla città.

“ Un valore sociale che ci onora” – ha commentato il presidente della Viola Basket Giusva Branca – “ perché avere l’onore di annoverare nella grande famiglia neroarancio la squadra in carrozzina coniuga perfettamente il nostro concetto di valenza sportiva” . Alla manifestazione alla quale hanno preso parte anche il Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, e il consigliere della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, Nazareno Insardà, è stato presentato il Roster neroarancio, largamente rinnovato rispetto allo scorso campionato. Del sodalizio fanno parte atleti come Andrea Pellegrini ex capitano della nazionale italiana ha vinto 10 scudetti, 10 coppe italiane, 3 supercoppe italiane, 2 coppe Vergauwen, 3 coppe dei Campioni e 3 campionati europei, conquistando anche il 4° posto ai campionati del mondo.

Sergio Cherubini che nella sua lunga carriera cestistica ha vinto ben 19 scudetti, 5 coppe italiane , 3 coppe europee anche lui nazionale azzurro.

Cristian Ceracchi anche lui in carriera vanta 7 scudetti, 7 coppe italiane, 1 Challenge Cup, 2 Supercoppe italiane, 2 Coppe Vergauwen, 3 coppe dei Campioni ed un campionato Europeo con la nazionale Italiana. Quest’anno fanno parte del Roster Dmitrijs Rukavisnikovs e Elvis Urga, atleti stabilmente inseriti nel giro della Nazionale della Lettonia. A loro si aggiungono Pietro Petruzza, giovane atleta catanzarese, Pietro Daniele e Gianluca Cugliandro. Dalla scorsa stagione invece fanno stabilmente parte del Roster Ilaria D’anna, Nazionale azzurra agli ultimi Campionati Europei. Luigi Casile che della squadra della Viola Basket in carrozzina è il capitano. Ilenia Certomà,Pierfrancesco Freno, Francesco Costantino, Antonio Caccamo,Marcantonio Polimeni Paolo Genovese e Francesca Ambrogio. Un gruppo ampio quello a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Antonio Cugliandro, dall’assistente Alessandra Repaci, dal meccanico Cesare Errigo e dal dirigente Massimiliano Milasi.

Fonte: www.violareggiocalabria.it