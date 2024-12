Torna il presepe vivente di Fiumara: un borgo che diventa Betlemme – FOTO

A Fiumara, nel cuore del borgo Terra, torna uno degli eventi più attesi e suggestivi del periodo natalizio: il Presepe Vivente. Dal 26 al 29 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 19:30, il paese si anima di luci, suoni e mestieri che riportano indietro nel tempo, alla Betlemme di duemila anni fa.

Nata nel 2005 dall’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati, questa rappresentazione ha acquisito negli anni un’importanza sempre maggiore, grazie al costante impegno dell’Associazione Culturale Pro Terra e della Comunità Parrocchiale. Partita con mezzi modesti, la manifestazione è cresciuta e si è rinnovata di anno in anno, fino a diventare un evento di riferimento per la Calabria e la vicina Sicilia, attirando circa 3.000-4.000 visitatori ad ogni edizione.

Un’esperienza unica tra storia e tradizione

Nel Presepe Vivente di Fiumara, oltre 120-140 figuranti danno vita a scene che rappresentano fedelmente i mestieri e le tradizioni dell’epoca, immergendo i visitatori in un’atmosfera senza tempo. Passeggiando per le antiche vie del borgo Terra, si potranno ammirare artigiani all’opera, come fabbri, falegnami, pastori e panettieri, insieme a suggestivi scorci animati da pastori e viandanti.

Un evento per tutta la famiglia

La magia del Presepe Vivente di Fiumara non è solo uno spettacolo visivo, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il profumo del pane appena sfornato, i suoni degli strumenti artigianali e il calore dell’accoglienza dei volontari rendono questa manifestazione un evento imperdibile, ideale per grandi e piccini.

Consigli utili

Per i visitatori si consiglia di indossare scarpe comode e basse, così da muoversi agevolmente lungo le vie del borgo.

Un’occasione unica per vivere il Natale in modo autentico, scoprendo il fascino di un piccolo borgo reggino che, per alcuni giorni, diventa il cuore pulsante delle tradizioni natalizie. Non mancate!