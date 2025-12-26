Reggio, nel borgo storico di Vito tutto pronto per la VI edizione del ‘Presepe vivente’

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno tra le vie del borgo storico di Vito verrà animata la VI edizione del Presepe vivente sabato 27 dicembre dalle ore 19.

Tale evento, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, è promosso dalla Parrocchia di San Nicola di Bari in sinergia e in stretta collaborazione con il Movimento Vito – Borgo Unito, che ne cura l’aspetto organizzativo.

Negli anni ha sempre riscontrato un importante successo con l’affluenza di numerosi visitatori, e ha il duplice scopo di mantenere viva e tangibile la memoria sul vero significato del Natale e sulle tradizioni popolari degli antichi mestieri.

Quest’anno l’Atam offrirà il servizio navetta a partire dal bivio della facoltà di Agraria con arrivo al piazzale Capolinea in Vito superiore, dalle ore 18.45