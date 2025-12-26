Reggio, partito il countdown al Teatro Cilea per il Grinch

Lo show, che sta conquistando grandi e bambini in tutta Italia, arriva in città con una proposta originale e coinvolgente, capace di fondere arte circense, teatro, danza e musica

Manca davvero poco a uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Martedì 30 dicembre, il palco del Teatro Francesco Cilea si trasformerà in un universo di pura meraviglia grazie allo spettacolo acrobatico “Il Grinch”, una produzione firmata Il Circo di Pinocchio – Savio Production.

Lo show, che sta conquistando grandi e bambini in tutta Italia, arriva in città con una proposta originale e coinvolgente, capace di fondere arte circense, teatro, danza e musica in un’unica, travolgente esperienza dal forte impatto visivo ed emotivo. Un evento pensato per il periodo natalizio, che porta in scena una delle storie più amate di sempre in una veste completamente nuova.

La celebre fiaba del Grinch viene reinterpretata attraverso scenografie coloratissime, costumi curati nei minimi dettagli e una successione di numeri acrobatici spettacolari che lasciano il pubblico senza fiato. A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente, la presenza dei personaggi dei cartoni animati più amati, momenti musicali dal ritmo incalzante e coreografie che uniscono eleganza e adrenalina.

Pensato per tutta la famiglia, “Il Grinch” riesce ad alternare risate e stupore a momenti più intensi e riflessivi, trasmettendo messaggi universali come la condivisione, l’empatia, il cambiamento e il vero spirito del Natale. Un racconto che emoziona i più piccoli e sorprende anche gli adulti, lasciando un segno che va oltre il semplice intrattenimento.

Orari e repliche

Per consentire a un pubblico sempre più ampio di vivere questa magia, la compagnia ha previsto due spettacoli pomeridiani, alle ore 16:30 e alle ore 18:30. Entrambe le rappresentazioni offriranno un’immersione totale nella fiaba moderna del Grinch, tra luci scintillanti, acrobazie mozzafiato e un’atmosfera capace di coinvolgere tutti i sensi.

“Il Grinch” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio evento natalizio, in grado di unire divertimento e valori importanti come la gentilezza, il valore della famiglia e il potere trasformativo del Natale. Un’esperienza che resta nel cuore e che rende speciale il tempo trascorso insieme.

Leggi anche

Per chi è alla ricerca di un appuntamento unico da vivere con i propri cari durante le feste, questo show rappresenta l’occasione perfetta. Info e prenotazioni: 349 3971607 – WhatsApp: 376 2025447.

Al Teatro Cilea, il Natale prende vita: lasciatevi stupire dalla magia di “Il Grinch”.