Presidente Coni Regionale Condipodero: “In bocca al lupo Lorenzo”

“Un grande riconoscimento per chi ha fatto del Rugby uno stile di vita”. Queste le parole del Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero in merito alla convocazione nella Lega Italia Rugby Football League dell’esperto atleta reggino Lorenzo Imbalzano.

“Nel giorno in cui scompare Jonah Lomu, uno dei più forti giocatori del mondo di Rugby, la convocazione di Imbalzano – continua Condipodero – gratifica il giocatore per tutti i sacrifici fatti in questi anni”.

“Un riconoscimento – conclude il presidente del Coni Calabria – soprattutto per la società del Rugby Reggio che è riuscita a trattenere in riva allo stretto una pedina fondamentale per l’affermazione del Rugby nel panorama sportivo nazionale”.