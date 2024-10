Previsioni meteo per Reggio Calabria: estate in crisi?

Dopo un weekend nuvoloso ed un inizio settimana caratterizzato da forti venti e mare mosso, quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria?

MARTEDI 30 LUGLIO

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDI 31 LUGLIO

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3bMeteo