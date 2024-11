Primi tre punti stagionali per gli allievi regionali dell’ASD Reggio Calabria allenati dal tecnico Scappatura. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Reggio 2000 ed il pareggio con il Padre Monti Polistena, la compagine amaranto supera il Bocale con il risultato di 4-0.

Gara subito in discesa per gli amaranto che all’ottavo minuto trovano il vantaggio con Franco. Raddoppio al ventisettesimo grazie alla rete di Spinella. Partita definitivamente in archivio al minuto trentatre quando Plutino concretizza una bella azione corale.

In avvio di ripresa il Bocale alza il baricentro, ma l’ASD Reggio Calabria affonda il colpo grazie ad una micidiale ripartenza.

ASD REGGIO CALABRIA – BOCALE 4-0

Marcatori: 8’ Franco, 27’ Spinella, 33’ Plutino, 47’ Isabella

ASD REGGIO CALABRIA: D’Aguì, Isabella (54’ Melluso), Iannò, Spinella (82’ Longo), Arena, Latella, Silvestri (59’ Caserta), Franco, Liotta (41’ Mucciola), Crupi (44’ Covani), Plutino All. Scappatura

BOCALE: Minicucci, Viglianiti (68’ Morgante), Ielo, Calabrò (62’ Lombardo), Lukas (77’ Attinà), Crucitti, Ernest, Condello (52’ Turbante), Cuccio, Geria, Cacciuottolo (64’ Caroleo) All. Saviano

Arbitro: Ondino di Reggio Calabria

Ammoniti: Franco, Liotta, Geria

Recupero: 0’ pt, 4’ st