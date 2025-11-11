Occhiuto: ‘Il Consiglio regionale sia una fucina di idee per il bene della Calabria’

È stata una giornata storica per il Consiglio regionale della Calabria, che, nella sua prima seduta sotto il governo Occhiuto bis, ha visto l’elezione di Salvatore Cirillo a presidente.

Un momento simbolico che, per Occhiuto, segna l’ingresso di una nuova generazione politica all’interno delle istituzioni regionali.

“Il Consiglio regionale ha eletto come Presidente un giovane consigliere regionale, il più giovane consigliere presente in quest’Aula. Credo che sia un bel segnale anche per tanti giovani calabresi oggi avere un Presidente del Consiglio come Cirillo”, ha dichiarato il governatore, evidenziando l’importanza di una leadership giovane e dinamica.

Occhiuto ha colto l’occasione per esprimere il suo auspicio per il futuro:

“Mi aspetto che questa aula possa essere una fucina di idee, di suggerimenti anche per il Governo regionale”, ha continuato Occhiuto, invitando tutti a lavorare insieme per il bene della Calabria. Un appello alla collaborazione, con il governatore che ha rivolto parole di stima a tutti i consiglieri, in particolare a Pasquale Tridico, segno di un’apertura al dialogo anche con l’opposizione.

“Vorrei che questo consiglio regionale avesse la capacità di rappresentare la Calabria come una regione che sa affrontare e discutere anche su temi di carattere nazionale”, ha spiegato ancora Occhiuto, aggiungendo che la Calabria, grazie alla sua posizione geografica strategica nel Mediterraneo, può essere una regione capace di portare contributi significativi al dibattito nazionale.

Il Presidente della Regione ha inoltre sottolineato che, pur nella dialettica politica naturale delle assemblee legislative, ci si aspetta dai consiglieri di maggioranza un impegno forte nelle commissioni a sostegno dei provvedimenti e che l’opposizione svolga un ruolo rigoroso ma costruttivo, nell’interesse della Calabria e dei calabresi.

“Mi aspetto dai consiglieri di opposizione un’opposizione rigorosa e costruttiva, non nell’interesse del Governo regionale, ma nell’interesse della Calabria e dei calabresi”, ha ribadito Occhiuto, concludendo con un augurio per i prossimi cinque anni di legislatura.