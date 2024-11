Primo Maggio a Nicotera Marina insieme al faccione sorridente di Mimmo Martino. Vota Mattanza!

I MATTANZA festeggeranno con Voi la festività del Primo Maggio a Nicotera Marina, presso la Rotonda del Lungomare alle ore 20.00.Sarà l’occasione ideale per ritornare nelle piazze, a diffondere la buona musica, frutto della ricerca sul territorio dei testi e dell’intenso lavoro in studio per gli arrangiamenti, in vista della prossima presentazione del nuovo album.E’ iniziato un nuovo anno sotto i migliori auspici, che vedono il gruppo partecipe delle ultime selezioni del festival di Musicultura, festival che quest’anno ha deciso di dare voce al popolo di facebook; e speriamo che il popolo di facebook premi la costanza, la passione e la rivendicazione identitaria della nostra musica. Ricordiamo che votare è semplicissimo:BASTA UN CLICKCLICCA su questo link: http://bit.ly/Musicultura2014_Votazioni metti Mi piace, cerca il faccione sorridente di MIMMO MARTINO e VOTA MATTANZA!CONTIAMO SU DI TE!