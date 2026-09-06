Primo tempo: dominio totale della Reggina, avanti di due reti con il Licata. Il dato spettatori

Dominio totale della Reggina nella prima frazione di gioco e doppio vantaggio grazie ai gol realizzati da Reis, migliore in campo e Rotulo. Poi tante occasioni, grandi giocate e pubblico che si sta divertendo tantissimo. Uniche note stonate un brutto errore di Lagonigro che poteva costare caro, e l’infortunio subito da Guida costretto ad uscire per far posto ad Alma. Festante la Curva Sud che ha incitato e sostenuto la squadra per tutto il tempo. Esposto nel settore uno striscione: “Rabbia e sudore ad ogni prestazione. Vogliamo combattenti con il coltello fra identi. Avanti vecchio cuore amaranto“. Spettatori presenti 5227, abbonati 3264.

Presente anche una piccola rappresentanza di tifosi del Licata nel settore ospiti.