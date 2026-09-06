Villa San Giovanni, l’amministrazione replica: ‘Acqua e rifiuti, servizi garantiti anche in estate’

Quando si parla di temi come acqua o rifiuti, bisogna farlo con cognizione di causa, entrando nel merito delle questioni.

Abbiamo vissuto un’estate torrida e, in uno scenario del genere, l’acqua diventa una risorsa ancora più preziosa di quella che normalmente è. A Villa San Giovanni – tolta la questione Piale di fine agosto – non si sono registrati problemi o disservizi particolari.

Da anni vi è una programmazione chiara che mira ad offrire a tutti la possibilità di fruire di un servizio fondamentale. Dal 2022 è stata la prima estate dove non ci sono state interruzioni dovute a guasti o perdite durante le ore diurne. Frutto questo di una continua manutenzione e un sistema di apertura e chiusura da remoto tarato in maniera tale da non mandare i tubi in pressione e non fare ulteriori danni ad una rete colabrodo.

Villa San Giovanni, l’amministrazione: “L’acqua è stata razionata solo di notte”

Nei mesi scorsi sono state riparate 45 perdite importanti che insistevano sul territorio e questo ha aiutato a far rifiatare la rete. L’acqua è stata razionata? Solo di notte e le chiusure notturne servono a tutti per poter avere un servizio di almeno 18 ore continuative.

Li diamo noi che li abbiamo i dati della situazione reale in Città: Villa centro acqua h24 senza mai chiusure, sl pari di alcune zone di Acciarello. Piale ha avuto pochissime chiusure per tutto il periodo estivo fino al 22 agosto (addirittura l’acqua arrivava senza problemi anche nelle zone altissime del quartiere dove invece ogni anno si andava in sofferenza). La situazione acqua a Piale è attualmente ancora in corso di monitoraggio.

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Negli altri quartieri la notte l’acqua è stata chiusa per 6/8 ore. Se vi è un disservizio nelle prime ore della sera, questo riguarda solo le zone più alte rispetto ai serbatoi (i livelli dei serbatoi scendono e, pertanto, non vi è la pressione sufficiente per far arrivare l’acqua): ossia per le zone servite dal serbatoio tecnico via Torre Telegrafo, via Panoramica dello Stretto e qualche zona di Pezzo; per il serbatoio di Ferrito, via Fontana Piria e via Valle di Canne.

Emergenza idrica e cambiamenti climatici: il confronto con i comuni vicini

È stata un’estate dove comuni a noi limitrofi (Scilla, Reggio, Palmi) hanno passato intere giornate senza un goccio di acqua. Tutti i comuni ormai razionano con chiusure notturne. E questo sarà inevitabile per i cambiamenti climatici.

A Villa San Giovanni, dunque, non vi è stato nessuno disservizio idrico ma un programmato razionamento. Nonostante ristrettezze economiche e con il poco ma indispensabile personale abbiamo lavorato per garantire un servizio dignitoso a tutti.

Adesso? Adesso si riparte con quanto già programmato da mesi: i lavori di cambio valvole, che dovrebbero dare respiro alla rete e migliorare notevolmente il servizio.

Rifiuti, il Comune: “Il sistema di raccolta ha funzionato”

Il sistema di raccolta a Villa ha funzionato nonostante a luglio ed agosto la Città abbia raddoppiato i dimoranti. Ad oggi non è mai saltato un solo turno di raccolta e con i nuovi calendari e la riduzione della frazione indifferenziata finalmente ci stiamo adeguando alle città virtuose. In 4 anni abbiamo reso servizi dignitosi e debiti zero.

Il capitolato oggi comprende servizi importanti e mai visti prima a Villa: il doppio delle ore di spazzamento e sfalcio, lo sfalcio meccanizzato, il lavaggio strade e tantissimi nuovi servizi. E siamo a pieno regime solo da Gennaio 2026, con la distribuzione a marzo dei mastelli e a maggio i nuovi calendari per utenze domestiche e non domestiche. I risultati sono arrivati subito: Giugno e Luglio abbiamo superato il 70% di raccolta differenziata e Agosto, tra i mesi più difficili, ci siamo attestati al 66%.

Ad oggi le pochissime situazioni di criticità vengono monitorate e gestite con scrupolosità. Quando la ditta appone i bollini di “rifiuto non conforme” intervengo vigili e guardie per l’ambiente che dopo le opportune verifiche applicano le sanzioni e comunicano alla ditta che si può procedere a liberare il sito. In questi mesi grazie a questo lavoro sono rimaste pochissime zone in cui ancora persistono tali situazioni.

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L’assessore Marra: “Grazie ai cittadini che collaborano”

“Il nostro ringraziamento – commenta l’assessore Marra – va ai cittadini: ogni giorno riceviamo decine di segnalazioni e denunce rispetto a situazioni anomale, di chi ancora non si vuole adeguare al vivere civile. Nel frattempo i costi regionali livietano a dismisura! Ci stupisce leggere oggi che il sistema di raccolta non funziona: non si è compreso bene che i rifiuti vanno differenziati correttamente e apposti nei mastelli che quest’amministrazione distribuisce da mesi. Chiedere maggiore decoro e poi non entrare nel merito delle questioni – conclude l’assessore ai servizi in coda al comunicato della maggioranza – con suggerimenti o proposte alternative, o peggio ancora strumentalizzare i disagi o le situazioni di conclamata inciviltà, ci sembra un esercizio pretestuoso oltre che pericoloso”.