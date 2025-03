Primo tempo: Reggina avanti. Il dato ufficiale degli spettatori

Si è chiusa la prima frazione di gioco con la Reggina vanti per 2-1 dopo essere passata in svantaggio sull’unico tiro in porta della Vibonese di Terranova. In pochi minuti gli amaranto la ribaltano pareggiando con De Felice e poi realizzando il gol del vantaggio con Barranco, entrambe le reti di testa. Il Siracusa nel frattempo pareggia sul campo del Licata.

Piccola impennata nelle ultime ore per quello che riguarda i biglietti acquistati, con questo dato ufficiale di spettatori presenti: 4028 compresi gli abbonati di cui 26 tifosi ospiti.