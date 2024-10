Primo Torneo di Padel ODCEC a Reggio Calabria: vince la coppia Falzea-Febert

Manifestazione organizzata dal CKC Padel Garden in collaborazione con ODCEC di Reggio Calabria

Grande partecipazione per il primo torneo non agonistico di padel riservato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria presieduto dal Dott. Stefano Poeta. Nello splendido scenario del CKC Padel Garden di Reggio Calabria, la coppia Falzea-Febert supera in finale i colleghi De Pasquale-Papalia con il risultato di 4/2 – 4/1.

Alla manifestazione, hanno partecipato ben quindici coppie di cui tre miste e due provenienti da Palmi e Gioia Tauro. Le gare si sono giocate sui tre campi di ultima generazione “Mondo” utilizzati al World Padel Tour, oggi il più importante circuito a livello internazionale per la pratica del padel ai massimi livelli.

Al termine della finale, il duo Febert-Falzea è stato premiato da Antonino Dattola componente CDA Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti. Il premio rivelazione del torneo è stato assegnato a Marcello Febert, migliore giocatrice Katy Mandaglio.