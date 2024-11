PRIVALIA ci rivela il tacco perfetto per ogni occasione.

di Daniela Bonanno Conti – Per le shoes addicted, è impossibile non indossare una scarpa senza tacco. Anche Privalia, outlet di moda on line numero uno in Italia, concorda con tale teoria e ci svela il segreto per sfoggiare un tacco perfetto da indossare in ogni occasione. Ha promosso un sondaggio – ricerca sulle calzature femminili per conoscere i gusti delle italiane. Solo nei primi sei mesi del 2014, Privalia avrebbe venduto 160.533 paia di calzature, pari a una pila di scatole da scarpe alta cinquanta volte la Tour Eiffel. Secondo quanto riportato dagli ultimi dati alla mano, dall’amatissimo fashion outlet on-line, grazie al sondaggio effettuato su 250 donne fra i 25 e i 45 anni, l’altezza preferita del tacco ideale si aggira tra i 4 e i 9 centimetri. Si tratta di scarpe perfette per ogni occasione, risultando sempre trendy e comode. Si sa che noi donne ad un po’ di tacco non rinunciano mai perché è parte imprescindibile della nostra femminilità. Secondo la ricerca, il 43 per cento delle commesse indossano tacchi vertiginosi che si aggirano tra i 12 e i 15 centimetri e nonostante le tante ore in piedi, non vi possono proprio rinunciare per essere sempre fashion. Inoltre secondo quanto riportato dal sondaggio, il 62 per cento delle consumatrici, quando compra scarpe con tacco, è sempre molto attenta alla qualità delle calzature mentre il 47 per cento ha come punto di riferimento per l’acquisto, il comfort. Secondo la ricerca, ogni donna in media compra sei paia di scarpe all’anno per un costo totale di 200 €. Le fashion addicted, invece, sono disposte a sborsare molti più soldi, 500 €, per essere glam e sfoggiare le calzature dei propri sogni, ovviamente con tacchi più o meno vertiginosi. Ma quest’autunno-inverno 2014-2015, a farla da padrone sono i classici ma irrinunciabili, stivali alla cavallerizza con tacco ovviamente, che conquistano il primo posto secondo il 50 per cento delle intervistate e che risultano essere comodi e trendy anno dopo anno.Info: www.privalia.com on line