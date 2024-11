Procedono i lavori sul Parco Lineare Sud

Procedono speditamente i lavori del Parco Lineare Sud a Reggio Calabria. Dopo il riavvio dell’opera, ferma da anni, il Sindaco Falcomatà ha seguito personalmente, nelle ultime settimane, le operazioni di ricantierizzazione dell’area e l’avvio dei lavori. Questa mattina il Sindaco ha effettuato l’ennesimo sopralluogo sul cantiere, verificando i progressi dell’opera che, dopo gli interventi di pulizia iniziale, comincia a delineare i tratti del nuovo Lungomare nella zona sud della Città.

Il progetto, prevede la realizzazione di un’ampia passeggiata con una pavimentazione, costruita con la tipica pietra di Lazzaro, il cui campione di prova è stato già posizionato in loco negli ultimi giorni. I lavori proseguiranno poi con l’aggiunta di una corsia ciclabile e la riqualificazione dell’intera area costiera, attraverso la creazione di una serie di strutture di servizio per la balneazione, grandi aree verdi con giardini tematici, il nuovo impianto di illuminazione a led ed il completamento delle arterie stradali per il collegamento al tessuto viario della zona sud.

«Si tratta di un’opera fondamentale – ha commentato il Sindaco Falcomatà a margine del sopralluogo – che ci consentirà di costruire un’unica visione d’insieme sul litorale costiero, dal centro cittadino verso la zona sud. Restituiremo alla città uno spazio splendido dal punto di vista paesaggistico, che sarà finalmente fruibile per tutti i cittadini che risiedono nei quartieri a sud del centro e naturalmente anche in ottica turistica».

«Il Parco Lineare Sud è l’ennesimo cantiere riaperto da questa Amministrazione – ha aggiunto il primo Cittadino – una dopo l’altra, stiamo superando tutte le criticità che per lunghi anni hanno generato una fase di stasi assoluta nel settore delle opere pubbliche cittadine. I lavori del litorale sud rappresentano un importante impulso occupazionale anche per l’indotto che si sta generando, ma non è tutto qui. Si tratta infatti di un’opera strategica dal punto di vista urbanistico. L’apertura della passeggiata e di nuovi spazi attrezzati per la balneazione favorirà la nascita di nuove attività commerciali e turistiche nella zona sud, fondamentali per il rilancio dell’economia cittadina, determinando la riqualificazione dell’intera area, che acquisterà in questo modo una nuova centralità nell’ambito dell’intero comprensorio urbano».