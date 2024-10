Lotta alla ‘ndrangheta, nasce Epicentro: il maxi-processo che accorpa tre grandi inchieste

Malefix, Nuovo Corso e Metameria saranno accorpate in un unico grande procedimento che avrà il nome di ‘Epicentro‘. Lo ha stabilito l’ufficio del procuratore antimafia Giovanni Bombardieri di Reggio Calabria.

Nelle ultime ore sono stati notificati dalla Dda 75 avvisi di conclusione delle indagini preliminari (da Archi a Pellaro passando per il centro) per i quali verrà chiesto il processo. Così come già fatto per il processo ‘Gotha‘ (che ha riunito le indagini ‘Mammasantissima’, ‘Fata Morgana’, ‘Reghion’ e altre) anche questa volta si è deciso dunque di accorpare le tre ultime inchieste della procura reggina.