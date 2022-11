Processo Miramare, Zimbalatti amareggiato: 'Farò ricorso in Cassazione'

"È stato ampiamente dimostrato che il reato non era stato concepito dalla giunta Falcomatà. Prendiamo, comunque, atto della decisione dei giudici e, per quanto mi riguarda, come già avevo annunciato da parte mia farò ricorso in Cassazione per poter avere la piena soddisfazione ed essere riconosciuto innocente, come credo di essere".

Sono le parole dell'ex assessore comunale Antonino Zimbalatti, tra gli impuntati del processo Mirare, condannato in appello a sei mesi di reclusione. L'ex delegato della prima giunta Falcomatà non nasconde l'amarezza in seguito alla lettura del dispositivo.