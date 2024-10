Il Procuratore Capo Della Procura Bombardieri per il Progetto ‘Giustizia e Umanità’

Prosegue nelle scuole reggine il Progetto “Giustizia e Umanità perché conviene la legalità , Vasco Rossi e Don Ciotti due vite spericolate”, ideato e realizzato da Bruna Siviglia Presidente Associazione Culturale Bene Sociale Biesse.

Quarta tappa venerdì 18 gennaio ore 10.30 istituto scolastico Righi con Il Procuratore Capo della procura di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri.

E’ un grande onore dice- la Presidente Bruna Siviglia avere con coi in Biesse il Procuratore Giovanni Bombardieri in un percorso importante sui valori , la legalità e la giustizia che vede coinvolti i giovani studenti della città , della provincia con un’attenzione particolare per le periferie.

Interverrà anche la Dottoressa Giuseppina Maria Garreffa Responsabile Ufficio Giustizia Minorile.

Saluti della Dirigente scolastica Daniela Musarella sensibile a queste tematiche e che ringrazio di cuore per l’ospitalità e l’accoglienza.