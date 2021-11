Le professioni digitali e come formarsi per svolgerle

Tra i settori lavorativi in crescita più rapida un posto d’onore spetta a quello digitale. Le professioni legate a internet sono velocemente diventate tra le più richieste dalle aziende, per rimanere al passo con la digitalizzazione inarrestabile di servizi e attività. Una caratteristica comune a tanti di questi mestieri è la necessità di una varietà di competenze, e l’attenzione all’esperienza pratica invece che a un rigido e univoco percorso di istruzione. Diamo allora uno sguardo ad alcune di queste professioni, scoprendo come ci si forma per poterle svolgere.

1. E-commerce specialist

Prima della pandemia gli italiani erano generalmente poco propensi a fare acquisti online, ma con le restrizioni contro il coronavirus sono stati costretti a rivolgersi ai negozi in linea. Questo cambiamento ha visto una crescita considerevole nella domanda di e-commerce specialist, i professionisti incaricati di prendersi cura delle vendite online di un’azienda. Le competenze richieste spaziano da solide basi di economia aziendale e logistica, oltre a buone conoscenze di marketing e vendite, e non guasta intendersene anche di design e programmazione. Un percorso comune per arrivare a svolgere questa professione inizia con una laurea in Economia, arricchita poi da una specializzazione in Digital Marketing. Per i più determinati la laurea non è però essenziale, se si fa un’adeguata gavetta sul campo per imparare con l’esperienza.

2. Web developer

Dai siti per la promozione aziendale alle piattaforme per l’intrattenimento, abbiamo continuamente a portata di clic il lavoro di un web developer. Costruendo siti e applicazioni web questo professionista dà forma alle nostre esperienze online, da quando diamo uno sguardo alle notizie del giorno a quando ci rilassiamo sul divano con una serie TV. Per realizzare piattaforme in linea, scrivendone il codice ed effettuando regolari controlli di sicurezza e manutenzione, sono necessarie conoscenze approfondite di coding. Anche in questo caso una laurea in Informatica è soltanto una delle opzioni, e non è necessario frequentare l’università per diventare web developer. Con i corsi di programmazione aulab ci si può infatti preparare per questa carriera in tempi più brevi, completando un bootcamp intensivo in tre mesi e imparando così con tanta esperienza pratica le basi necessarie per iniziare a lavorare in questo campo.

3. Social media specialist

La presenza sui social media è al giorno d’oggi una delle strategie di marketing di cui le aziende non possono proprio fare a meno. Il ruolo del social media specialist è proprio di curare questa presenza, creando strategie per le campagne promozionali, pubblicando aggiornamenti sulle reti social e indirizzando la comunicazione verso il pubblico target per attirare nuovi clienti. Ancora una volta non conta tanto la teoria quanto la pratica: bisogna testare diverse strategie, restare aggiornati su nuove funzionalità dei vari social e imparare facendo. Un possibile percorso formativo parte da corsi universitari in Web marketing, ma anche in questo caso la laurea non è un requisito fondamentale per lavorare in questo ruolo.

4. Esperto in cybersecurity

Dopo aver creato una piattaforma online, magari completa di e-commerce, è fondamentale far sì che questa sia protetta in modo adeguato da attacchi hacker e fughe di dati. Per questo aziende ed enti istituzionali hanno bisogno di esperti in cybersecurity, il cui lavoro consiste nel trovare eventuali vulnerabilità del sistema e correggerle per evitare incidenti. Così facendo proteggono le informazioni aziendali e permettono ai servizi di continuare a funzionare senza problemi o interruzioni. Si tratta di una figura così fondamentale che anche lo Stato ha istituito un’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

La formazione per diventare esperto in cybersecurity include una laurea in Informatica, oppure si può partire dalla professione di web developer, specializzandosi poi in cybersicurezza con master o corsi specifici.