Da Squillace a NAÏMA: la rivoluzione della storica azienda di Reggio Calabria

Profumerie Squillace sta lavorando per voi. E nello store di corso Garibaldi sta per arrivare una grandissima novità

Correva l’anno 1966 quando Domenico Squillace, rientrato da Milano, fonda con la sua amata Stella, il primo punto vendita di distribuzione cosmetica a Reggio Calabria, la sua città, “l’angolo più bello del mondo”.

‘Profumerie Squillace’ è una storia d’amore. Amore verso una donna, verso la bellezza, verso l’indipendenza, ma soprattutto nei confronti di una terra: la nostra. Dall’amore nasce sempre qualcosa di buono e il lavoro della famiglia, oggi leader del settore imprenditoriale reggino, ne è una testimonianza.

Nel giro di pochi anni gli store si moltiplicano, dislocati tra Calabria e Sicilia. Questo grazie ad un perfetto mix tra servizi, professionalità, concorrenzialità, marche commercializzate, costante innovazione. Passa del tempo e l’azienda Squillace affronta un fresco rinnovamento a livello gestionale, un passaggio generazionale guidato dalla nuova amministrazione di Giuseppe Squillace: l’avanguardista ultimogenito.

Questo rinnovamento, impossibile senza l’energia, la collaborazione e l’esperienza dei fratelli Carmelo e Deborah, conduce ad un’ulteriore e virtuosa crescita dell’azienda Profumerie Squillace portandola ad essere una pietra miliare di Naïma, l’insegna nazionale di profumerie con 220 punti vendita distribuiti in tutta Italia.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO

Non esiste persona che non conosca lo store ‘Squillace’ a Reggio e in provincia. Con decenni di esperienza alle spalle, la famiglia reggina a conduzione del noto brand ha conquistato il favore degli avventori. Squillace è sinonimo di garanzia: garanzia di qualità, professionalità e competenza.

La famosa profumeria reggina, ancora una volta, sta lavorando per voi. E nello store di corso Garibaldi sta per arrivare una grandissima novità.

“Fin dal 1966 – racconta Giuseppe Squillace – la mia famiglia ha creduto nelle potenzialità di Reggio Calabria. La creazione di un nuovo progetto all’interno del nostro Store più importante ne è la dimostrazione. Questo progetto è stato possibile grazie all’intuizione di mia sorella Deborah che, essendo a contatto con i nostri clienti, o meglio, NaïmaLovers, è riuscita a percepire il bisogno di avere un luogo magico per evadere dai ritmi della routine quotidiana e prendersi cura di se stessi”.

La profumeria NAÏMA di Corso Garibaldi 137 rappresenta la nuova frontiera del benessere e della bellezza: qualità del servizio, cortesia, professionalità ed aggiornamento continuo ne costituiscono gli elementi di forza. Gli ambienti luminosi ed accoglienti uniscono la moderna funzionalità del design espositivo ad un’eleganza sobria, tradizionale, atemporale.