Avvio progettazione SS106 Reggio-Catanzaro, Demasi: ‘Ad annunci seguano fatti concreti’

Di seguito il comunicato stampa con quanto afferma il segretario generale della Filca-Cisl Calabria, Christian Demasi, sul recente annuncio dell’avvio della progettazione della Strada Statale 106 nel tratto Reggio-Catanzaro.

“Appena qualche settimana fa avevamo ribadito, come Filca-Cisl, la nostra preoccupazione per la mancanza di un progetto di completo ammodernamento della Statale. Ora è arrivata la risposta del Ministero. Auspichiamo gli annunci vengano seguiti da fatti concreti e che non rimangano nel vuoto come avvenuto oltre due anni e mezzo fa, quando addirittura venne prospettato un finanziamento di 56 milioni di euro. Chiediamo che le attività progettuali vengano realizzate in tempi brevi e che si arrivi al più presto alla progettazione esecutiva, in modo da dare un decisivo impulso al completamento della Statale, insieme all’avvio della realizzazione del lotto tra Simeri Crichi e Crotone e al completamento della variante di Palizzi e del megalotto Sibari-Roseto Capo Spulico, tenendo sempre alta l’attenzione sul rispetto dei cronoprogrammi e sul corretto utilizzo delle risorse”.